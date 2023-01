Clara Chía et Piqué sont surpris en train d’acheter un test de grossesse près de la maison de Shakira

Le couple a été surpris quelques minutes avant leur arrivée à l’anniversaire de leur fils aîné Milan, au domicile Colombienne

Gerard Piqué continue d’être sous le feu des projecteurs, non seulement à cause des aveux forts que son ex -compagne Shakira a fait à travers ses chansons, mais aussi à cause des atouts que le footballeur pourrait très prochainement devenir père pour la troisième fois.

Et c’est que, maintenant, le programme ChismeNoLike a révélé de nouvelles informations dans lesquelles ils indiquent que l’ancien footballeur a été surpris avec sa petite amie Clara Chía en train d’acheter un test de grossesse, dimanche dernier, avant son arrivée à l’anniversaire de son fils Milan.

Selon l’émission, le couple est arrivé discrètement pour acheter le test, ce qui suggère qu’ils attendent peut-être ou recherchent une confirmation, la vérité est qu’après avoir quitté les lieux, Piqué s’est rendu chez Shakira pour fêter le dixième anniversaire de l’aîné de ses fils Milan.

Pour l’occasion, la Colombienne a reçu plus d’une quinzaine de petits amis du moins, qui ont pu profiter d’un après-midi splendide car il y avait plusieurs jeux dans la salle, ainsi qu’un gros gâteau

Alors qu’elle se trouvait à la périphérie de la luxueuse maison de la Colombienne en Espagne, des dizaines de fans l’ont soutenue en chantant «Happy Birthday» à son fils, qui a été enregistré par le frère de l’interprète afin qu’elle puisse en profiter plus tard, car son attention, il s’est concentré sur donner son fils un après-midi unique.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur circule selon laquelle la jeune femme de 23 ans est enceinte, cependant, cette fois, il faut plus de force, après que le couple a été surpris en train de faire cet achat unique dimanche dernier.

Si la nouvelle se confirme, Piqué attendrait son troisième enfant et le premier avec sa nouvelle compagne, un peu plus de six mois après avoir vu annoncée sa séparation d’avec le chanteur, avec qui il a été pendant 12 ans.