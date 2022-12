Clara Chía et Piqué : est-ce déjà la fin d’une belle relation ?

Les derniers moments ont très difficiles pour l’ancien footballeur Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chía. Cela a été si difficile qu’une éventuelle rupture dans le couple fait déjà l’objet de rumeurs. Une romance qui s’est révélée cette année et après seulement quelques mois ils sont sur le point de se dire au revoir.

Selon certaines publications en Espagne, il existe diverses raisons pour lesquelles Clara Chía ne serait plus à l’aise dans sa relation avec Piqué.

Parmi les sources qui parlent d’une éventuelle rupture entre le couple, la jeune fille de 23 ans n’a pas supporté le harcèlement des médias, qui les ont persécutés à tout moment pour obtenir des images d’eux ensemble.

De plus, on parle d’un prétendu favoritisme à son égard dans la société Kosmos, propriété de Piqué. D’autres disent que le couple en a eu marre d’être ensemble et cela est démontré par leurs expressions ces derniers jours, captées comme s’ils étaient découragés. Les médias assurent également qu’il y a quelques jours, Clara Chía a donné un baiser à Gerard Piqué, qui l’a apparemment essuyé.

Bien que rien ne soit officiel, ils disent que lorsque la rivière sonne, c’est parce qu’elle transporte de l’eau, et les choses entre le couple ne semblent pas aller dans le bon sens. Pendant ce temps, Piqué a été vu plus avec ses enfants et sa mère qu’avec Clara Chía, avec qui il semble distant.

Ainsi, au milieu d’un deuxième semestre 2023 chaotique et compliqué pour l’ancien joueur, en raison de ses infidélités, problèmes et séparation d’avec Shakira, en plus du combat pour la garde de ses enfants, il semblerait que sa petite amie ne supporte pas le rythme ou la pression médiatique et serait proche de dire au revoir à la relation avec Piqué.