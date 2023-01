Clara Chía et Gerard Piqué profitent d’un voyage romantique à Paris (photo)

Le footballeur espagnol a décidé de s’éloigner du harcèlement médiatique pour profiter de sa nouvelle compagne.

Gerard Piqué après la première audience qu’il a eue avec Shakira pour définir la garde de ses enfants Sasha et Milan, a fait une pause et a décidé de voyager avec sa petite amie Clara Chía Martí vers une destination loin des paparazzi.

Selon les informations du journal ABC, le couple s’est envolé pour Paris, une destination parfaite pour les amoureux, maintenant que tous deux ont décidé de rendre leur idylle publique malgré les critiques.

Apparemment, le footballeur de Barcelone a insisté pour que sa relation fonctionne avec la jeune fille de 23 ans, car il est très affectueux avec elle et fait tout son possible pour que le harcèlement médiatique ne lui fasse pas de mal, une tâche qui ne semble pas facile, après avoir être désigné comme la cause de la rupture entre Piqué et Shakira.

Selon le journal, ce n’est pas la première fois que Piqué s’échappe de la presse espagnole à destination d’un autre pays. On sait qu’il a déjà fait d’autres voyages en compagnie de sa belle petite amie.

Par exemple, celle qu’il a faite à Stockholm, en Suède, quelques semaines après avoir annoncé sa séparation avec la Colombienne.

Le différend entre Shakira et Piqué se poursuivra encore quelques semaines car l’ex-partenaire ne parvient pas à s’entendre sur le sort de leurs enfants.

La chanteuse insiste pour les emmener vivre à Miami, loin du scandale médiatique que sa rupture avec le footballeur a provoqué ; tandis qu’il insiste pour qu’ils restent à Barcelone, car c’est l’endroit où ils sont nés et ont été éduqués.