Clara Chía a répondu à Shakira après la sortie de sa chanson

Shakira vient de sortir une nouvelle chanson avec le célèbre artiste argentin Bizzarrap, où ses paroles révèlent clairement une critique de Gerard Piqué et de sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí. Après la séparation conflictuelle, Shakira n’a pas pardonné à l’ancien footballeur.

C’est pourquoi après la sortie de la chanson, qui a été un succès retentissant, les critiques de Shakira ont commencé pour son message à Piqué. L’une de celles qui ont répondu à la chanteuse colombienne était précisément Clara Chía, qui est également mentionnée.

Chía Martí, la nouvelle partenaire de Gerard Piqué, a répondu à Shakira avec une publication suspecte sur Instagram, dans laquelle on peut voir un emoji béant, laissant entendre que la chanson l’ennuyait. Plus tard, il a supprimé le message et mis en ligne une vidéo dansant de manière amusante, se moquant du chanteur colombien.

Parmi l’une des phrases que Shakira a dédiées à Clara Chía, elle remarque qu’«elle porte le nom d’une bonne personne. De toute évidence, ce n’est pas ce que cela ressemble», faisant allusion au nom de Clara. C’est pourquoi rapidement, Martí, désormais nouveau partenaire de Gerard Piqué, est sorti pour la critiquer durement.

Pour le moment, qui ne s’est pas encore exprimé publiquement, c’est l’ancien footballeur Gerard Piqué, qui avait réchauffé l’aperçu de la première de la chanson lorsque Shakira a partagé l’annonce de sa nouvelle chanson avec Bizarrap dans un post Twitter. C’est pourquoi on s’attend à ce qu’il sorte dans les prochaines heures pour le faire.

Gerard Piqué, celui ciblé sur le thème de Shakira

Lorsque la chanteuse colombienne a annoncé qu’elle allait sortir une nouvelle chanson, des spéculations ont rapidement surgi qu’elle pourrait avoir un nouveau message pour Gerard Piqué. Ce qu’on attendait le moins, c’est que ce serait si explicite, donc Piqué a été laissé très exposé.

Parmi l’une des phrases de la chanson de Shakira qui cible l’ancien joueur de Barcelone, une se démarque qui s’adresse clairement au défenseur : «Je ne reviens pas ni ne me crie ni ne me supplie. J’ai compris que ce n’est pas de ma faute si critiquez, je ne fais que de la musique, désolé de vous avoir éclaboussé».