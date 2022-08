Clara Chía a rendu Piqué jaloux avec un autre garçon (photos)

De nouvelles rumeurs ont circulé concernant Gerard Piqué et Clara Chía Martí. Il a été révélé que le joueur barcelonais a été trahi par sa nouvelle petite amie.

Comme l’a révélé Marisa Martín-Blázquez, Piqué et Clara Chía se fréquentent depuis un an. Cependant, la jeune blonde en a fait un peu plus pour capter pleinement l’attention de Gerard Piqué. Comme toute relation secrète, Piqué a lancé un certain ultimatum à Clara Chía, qui s’est mise à fréquenter un autre homme alors que le footballeur n’a même pas encore franchi le pas souhaité par la jeune femme.

Le footballeur a découvert la situation et a décidé d’accélérer les choses pour Clara Chía. «Elle s’est sentie mal et a rencontré un autre garçon. Piqué, quand il l’a découvert, a été jaloux et a repris la relation d’une autre manière», a commenté Marisa Martín-Blázquez. Cependant, il semblerait qu’un projet de mariage serait en train d’être mis en place par le nouveau couple.