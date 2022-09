Clara Chia a réalisé ce que Shakira n’a pas réalisé en 12 ans de relation avec Piqué !

La relation actuelle de Piqué avec Clara Chia a apparemment accompli quelque chose que le footballeur n’a pas réalisé au cours de sa relation de 12 ans avec la chanteuse Shakira.

Selon la Marca, la jeune femme de 23 ans s’est parfaitement intégré à l’entourage de Gerard Piqué. Un aspect très important, dans le contexte où Shakira n’était pas approuvée par les proches du footballeur, qui la surnommaient «La Patrona».

«Shakira n’était pas appréciée de la famille et des amis de Gerard Piqué. Le nouveau partenaire s’est mieux intégré dans le cercle du footballeur, ce que Shakira n’a jamais réussi.

Clara Chia est beaucoup plus calme et cela a joué un rôle clé dans la création d’une bonne ambiance entre elle et les amis de Piqué.

Shakira n’a jamais aimé les amis de Piqué et à cause de son caractère, elle a été surnommée “la patronne”. Shakira ne s’entendait pas avec les amis de longue date de Piqué, ni avec les femmes des autres footballeurs», écrit Marca.

Le week-end dernier, Gerard Piqué et sa nouvelle compagne ont en effet été photographiés ensemble à un mariage en Espagne. Sur les photos publiées par le «Daily Mail», on découvre le couple, main dans la main, très complice.

Gerard Piqué portait pour l’occasion un costume bleu marine tandis que Clara Marti était vêtue d’une robe à rayures multicolore. Âgée de 23 ans, Clara Marti serait étudiante en relations publiques. Elle aurait rencontré le footballeur et ex de Shakira en travaillant pour Kosmos, l’entreprise qu’il dirige.

C’est en organisant des événements ensemble qu’ils auraient fini par se rapprocher. Une source avait expliqué au tabloïd «The Sun» : «Gerard et Clara se fréquentent depuis des mois. Ils sont restés discrets sur leur relation, mais leur entourage sait ce qui se passe.» En s’affichant ensemble à un mariage, ils ne laissent plus de place au doute : leur relation est sérieuse.