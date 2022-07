Christophe Galtier : «Je suis venu au PSG pour tout gagner»

Arrivé cet été en tant que successeur de Mauricio Pochettino, l’entraîneur français Christophe Galtier fait monter l’adrénaline dans les locaux du PSG. S’adressant au journal L’Equipe, il a assuré qu’il est venu au PSG pour gagner des titres.

Désormais, le poids des échecs des dernières saisons retombe sur les épaules de Christophe Galtier. Les investissements millionnaires du PSG n’ont pas encore concrétisé l’obsession du champion français : gagner la Ligue des champions. Le successeur de Mauricio Pochettino dans ses fonctions ne se cache pas face aux revendications. Dans un long entretien à L’Equipe, assume l’envie de mettre la main sur la Ligue des champions. Aux Champions et… à tout le reste.

«Et pourquoi ne pas être moi pour gagner la Ligue des champions avec le Paris SG ? Savez-vous qui a remporté la première Ligue des Champions avec Chelsea ? Di Matteo. Qui aurait parié un centime sur Di Matteo ?», a-t-il répondu, interpellé par la question.

Être sur le banc de l’emblème français entraîne une série de responsabilités et expose un entraîneur à des risques élevés. Mais le point de vue de l’ancien entraîneur niçois est le plus optimiste possible à ce stade. «Une fois qu’on est au PSG, on a une obligation de résultats. Je suis très ambitieux, mais j’ai une grande humilité. Je suis venu à Paris pour gagner. Il y a trois titres nationaux : nous devons les gagner. Nous devons battre un record. Et c’est avec modestie que je dis que je suis venu à Paris pour tout gagner», a-t-il précisé très clairement.

Galtier a abordé tous les sujets, n’ayant même pas évité de commenter les rumeurs entourant un éventuel départ de Neymar. Et il a laissé la garantie qu’il a demandé la continuité du Brésilien. «C’était clair. On a parlé plusieurs fois du rôle de Neymar. Les joueurs joueront 25 ou 26 matchs entre clubs et équipes nationales jusqu’au 13 novembre. Il va falloir faire tourner l’équipe. Je veux avoir un onze très fort et je veux qu’il soit tout aussi fort après les cinq remplacements autorisés. Il y aura du temps de jeu pour tous les attaquants. Je sais où Neymar peut être à l’aise, plus en avant en attaque ou devant les deux milieux de terrain les plus défensifs. Lui et Messi sont des facilitateurs, des joueurs qui ont la capacité de recevoir entre les lignes et de se résoudre», a-t-il expliqué.

Dans une analyse du groupe dont il dispose, l’entraîneur des Parisiens reconnaît qu’il est à la tête d’un effectif énorme. «Nous avons 26 ou 27 joueurs, en plus des gardiens. Il y en a qui ont perdu de la place et avec qui j’ai déjà parlé. Ce n’était pas facile, mais tout le monde doit être respecté. Nous débuterons la saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent à très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif expérimenté et de qualité», a souligné celui qui s’est vu confier la mission d’entraîner les Portugais Nuno Mendes, Danilo et Vitinha.