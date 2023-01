Christophe Galtier interpelleses joueurs

Christophe Galtier a interpellé ses joueurs en conférence de presse, après le nul concédé par le Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims dimanche soir (1-1).

En 2023, Paris n’a gagné que contre la lanterne rouge Angers (2-0) et a concédé deux défaites à Lens (1-3) et Rennes (0-1), puisque les deux victoires en Coupe de France contre Châteauroux (3-1) et Pays de Cassel (7-0) demeurent anecdotiques

Après la rencontre contre les Champenois, Christophe Galtier s’est présenté devant les journalistes. L’entraîneur français n’a pas aimé la prestation de ses hommes, surtout lors des 45 premières minutes.

«Évidemment qu’on est déçus. On est en premier en colère de la première période où nous n’avons rien proposé, où on a manqué de rythme, d’intensité, où on a eu beaucoup de déchet technique et Reims aurait mérité, dans cette première période, d’ouvrir le score.»

Le Marseillais pique ses joueurs sur leur attitude. «Je ne pense pas qu’il y ait une crise de confiance, peut-être une crise de suffisance. Toute l’exigence que nous avions lors de la première partie de saison s’est déréglée pour différentes raisons.

On a du mal à retrouver cette exigence et le fait de jouer en équipe avec et sans le ballon. Tout n’était pas parfait, mais il y avait des choses intéressantes pendant la première partie de saison. On n’arrive pas à retrouver ça.

C’est mon travail. Je compte sur mes joueurs. Ce sont des joueurs de haut niveau et des compétiteurs. Ils ne peuvent pas accepter d’être à ce niveau depuis le début de l’année.»