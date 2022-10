Christophe Galtier avoue la vérité : «Lionel Messi est…»

Un match où Karim Benzema n’a pas été affûté et a fini par rater un penalty en seconde période. L’entraîneur des Blancs Carlo Ancelotti, en fin de match, n’a pas caché sa tristesse, mais a maintenu sa confiance en l’international français.

«De quoi avions-nous besoin pour gagner le match? Nous devions marquer le penalty. C’était un match complexe. Nous avons pris de l’avance en première mi-temps et avons encaissé un but au début de la seconde. Après le but, l’équipe a joué comme elle devait jouer», a commencé par dire le technicien italien, dans des déclarations reproduites par le quotidien Marca.

«Benzema a fait sa part, il a eu l’occasion du penalty, avec un très bon mouvement, mais il a raté. La saison dernière, il en a raté deux contre Osasuna.

C’était un accident et ça peut arriver. Il a été appelé pour convertir les penaltys les plus importants la saison dernière, contre City, et a marqué. Il est le meilleur pour marquer des penaltys, il continuera à marquer», a ajouté Ancelotti.

«Il n’y a pas besoin de s’excuser pour la pause [pour les engagements de l’équipe nationale]. Nous avons fait des changements pour donner la priorité à ceux qui sont restés. Cette équipe continuera à bien faire les choses. Nous sommes tristes et c’est pourquoi l’équipe a tant gagné l’année dernière tirage au sort nous rend tristes et nous réagirons immédiatement», a-t-il conclu.