Chris Rock : après la gifle reçue, le comédien sort de son silence

Wanda Sykes a révélé que Chris Rock lui avait présenté ses excuses après avoir été frappé sur scène par Will Smith aux Oscars.

Sykes est apparue en tant qu’invitée dans The Ellen DeGeneres Show et a expliqué comment l’incident s’est déroulé de son point de vue en tant qu’hôte des Oscars . Quand elle l’a découvert dans les coulisses, l’actrice et comédienne a dit à DeGeneres qu’elle se sentait très mal pour son ami Chris.

«J’espère que cela ne le dérange pas que je dise cela, mais j’ai vu Chris à l’after party de Guy Oseary et dès que je me suis approché de lui, la première chose qu’il a dite a été : ‘Je suis tellement désolé.’ J’ai répondu, ‘Pourquoi vous excusez-vous?’ Il m’a répondu, ‘C’était censé être ta soirée. Toi, Amy et Regina faisiez un si bon travail. Je suis tellement désolé que ça va maintenant être à propos de ça.’», a déclaré l’humoriste et actrice.

Sykes a décrit l’altercation comme «écœurante», ajoutant qu’elle se sentait physiquement malade et qu’elle en était toujours traumatisée. Et le fait que les Smith soient restés pour le reste du spectacle était tout simplement dégoûtant et irrespectueux.

Sykes a terminé le sujet en disant qu’elle avait l’impression qu’elle et ses co-hôtes méritaient des excuses pour les actions de Will Smith.