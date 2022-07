Chris Evans lâche enfin la vérité : «Je veux vraiment avoir des enfants…»

Chris Evans est déterminé à trouver l’amour. L’acteur de 41 ans serait célibataire depuis 2018 mais il est désormais prêt à dénicher la perle rare car il considère qu’une carrière dans le showbiz est «remplie de doutes».

S’exprimant sur «Shondaland», il a expliqué : «Peut-être bien que je suis déterminée à trouver une partenaire, quelqu’un avec qui vivre. Ce que je fais, c’est génial. Je donne tout ce que j’ai. Mais… même cette industrie est remplie de doutes, d’hésitation. Il faut trouver quelqu’un avec qui on peut tout dire. Le but est de trouver quelqu’un avec qui passer sa vie.»

La star de «Captain America» est sorti avec l’actrice Jenny Slate (qui est maintenant mariée à Ben Shattuck) mais leur relation s’est terminée en 2018 après deux ans de vie commune. Chris a admis qu’à l’époque, il cherchait quelqu’un qui voulait des enfants.

«Je veux vraiment avoir des enfants» a-t-il confié. «J’aime les trucs normaux et domestiques. Je veux une femme, des enfants. Je veux décorer l’arbre de Noël et tout ça.» Chris et Jenny se sont rencontrés sur le plateau du film «Gifted» mais se sont séparés en 2018.

«Chris se sent neutre à propos de Jenny Slate et n’a aucun sentiment négatif a son égard» a déclaré une source à US Weekly à l’époque. «Il est heureux pour elle.»