Chris Brown : son ex-petite amie Diamond Brown est enceinte (photos)

La belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, vient de déclencher une nouvelle polémique sur la toile. Sa tenue lors du dernier concert de Kiff No Beat, ce samedi, n’a laissé personne indifférent.

Lors du concert donné par le groupe Kiff No Beat ce samedi 27 novembre 2021, Carmen Sama s’est vêtue d’une petite culotte laissant entrevoir sa forme généreuse, la jeune mère n’a pas fait l’unanimité à travers ce style vestimentaire arboré.

De nombreux internautes critiquaient sa tenue trop osée sur les réseaux sociaux. Non seulement, s’adonnant à une séance de «travaillement» sur le groupe Kiff No Beat, qui passe déjà mal chez les internautes et fans d’Arafat, ce choix de ce vêtement risque de créer un divorce entre Carmen Sama et ses nombreux fans.

Notons qu’elle fut la dernière compagne d’Arafat avant son terrible décès et la mère de sa dernière-née Rafna Houon.