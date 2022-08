Choquant! La principale raison pour laquelle Shakira et Gerard Piqué seront jugés a été révélée

La séparation entre Shakira et Gerard Piqué fait encore parler de lui car les problèmes ne semblent pas résolus, mais s’aggravent encore plus. Le couple n’aura pas de retour comme de nombreux fans l’espéraient, puisque la Colombienne ne veut pas continuer avec le footballeur et qu’il a trouvé l’amour chez une autre jeune femme.

Bien que leurs vies ne soient plus liées, ils devront résoudre des situations importantes qui sont la conséquence de leur séparation. Mais Shakira a un poste qu’elle ne veut pas quitter et Piqué pense différemment, donc les deux vont le régler au tribunal.

Shakira souhaite que ses enfants, Milan et Sasha, restent avec elle aux États-Unis, tandis que Gerard Piqué refuse que ses enfants vivent dans un autre pays. C’est pourquoi le chanteur et le footballeur devront régler cette situation devant les tribunaux.

Les deux enfants qui ont en commun le Colombien et le Catalan ont passé leurs vacances entre Miami et Barcelone, mais ils doivent commencer l’année scolaire et cela est devenu un problème pour leurs parents.

Pour l’instant, Milan et Sasha vont commencer leurs études en Espagne comme ils le faisaient avant la séparation de leurs parents. Mais la Colombienne ne laissera pas le footballeur s’en tirer et cherchera à déménager aux États-Unis avec les plus petits.

Piqué et son cadeau de sport pourri

Alors que Gerard Piqué tente de mettre de l’ordre dans sa vie privée, sa carrière de footballeur s’effondre. La rupture avec Shakira a été un énorme coup médiatique pour le footballeur, qui doit désormais endurer des blagues en tout genre, même dans les stades de foot.

Côté sport, Piqué n’a pas encore fait ses débuts en Liga cette saison et Barcelone a disputé deux dates. Pour Xavi Hernandez, le Catalan n’est pas une priorité et il n’est même pas au mieux de sa forme.