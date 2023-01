Choquant! Découvrez le cadeau luxueux avec lequel Georgina Rodriguez a surpris Cristiano Ronaldo

Il est de notoriété publique que Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo sont l’un des couples les plus recherchés au monde. Pour cette raison, tout ce qui se passe dans leur vie intéressera chacun de leurs fidèles.

En attendant de savoir ce qu’il adviendra de la carrière professionnelle du numéro sept de l’équipe nationale portugaise, Rodríguez s’assure qu’il se sent toujours aimé à la fois par elle et par sa famille en général. Et les fêtes de Noël n’allaient pas faire exception à cette règle.

C’est Cristiano Ronaldo lui-même qui a montré à travers des histoires Instagram le cadeau fantastique que le mannequin et femme d’affaires argentin lui a offert pour Noël.

Il s’agit d’une Rolls Royce Dawn cotée à environ 330 mille dollars US. Dans la publication CR7, vous pouvez voir la voiture en question avec le détail d’un arc rouge.

On sait que le Portugais a un grand amour pour les véhicules et plus précisément ceux de cette gamme, puisqu’il possède une incroyable collection de voitures réparties dans diverses villes comme Madrid, Lisbonne et Manchester. Pour cette raison, Georgina sait très bien comment chouchouter Ronaldo.

Après plusieurs jours, la mannequin et femme d’affaires argentine a vu Cristiano Ronaldo sourire à nouveau et c’était grâce à elle et à son cadeau de Noël. Un cadeau qui a visiblement déjà été testé dans les environs du domicile du couple.

Qu’ont reçu les enfants de Cristiano Ronaldo ?

Il est plus que clair que Noël est arrivé pour tous les membres de la famille qui ont formé Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Bien que la chose la plus frappante et la plus chère ait été la voiture que le modèle argentin a donnée CR7, les enfants ont également eu leur part.

La plus jeune fille du couple a reçu un vélo et le fils aîné un simulateur de course de Formule 1 parmi de nombreux autres cadeaux que l’on peut voir dans la vidéo que Rodríguez a partagée sur son compte Instagram.