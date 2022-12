Chine : le Parlement européen condamne la répression des manifestations

Le Parlement européen a «fermement» condamné jeudi la Chinerépression des «manifestations pacifiques» contre les restrictions sanitaires en Chine fin novembre et exprimé sa «solidarité avec le peuple chinois dans sa lutte pour les libertés fondamentales».

Les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, «prient instamment la Chine de garantir les droits fondamentaux de tous» et de «libérer immédiatement tous les manifestants détenus à tort», dans une résolution adoptée à main levée.

La colère et la frustration des Chinois à l’égard des règles draconiennes anti-Covid mises en œuvre dans le pays s’étaient exprimées en novembre lors de manifestations d’une ampleur inédite depuis des décennies.

Dans leur résolution, les députés européens considèrent que «depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en mars 2013, la situation des droits de l’homme en Chine s’est considérablement détériorée» et que «la surveillance de masse illégale et le contrôle des citoyens se sont étendus».

Le Parlement européen «condamne avec la plus grande fermeté la restriction sévère de la liberté d’expression, de la liberté de réunion et de la liberté de la presse et des médias sociaux en Chine».

Il condamne également «le fait que les entreprises technologiques chinoises TikTok et Tencent collaborent avec le gouvernement chinois pour recueillir des preuves sur l’identité des manifestants afin de permettre leur arrestation et de censurer l’internet».

Les liens entre Apple et le parti communiste chinois pointés du doigt

Il se déclare «profondément préoccupé par le comportement d’Apple en Chine pendant les manifestations», estimant que le fabricant américain de l’iPhone a «travaillé main dans la main avec le parti communiste chinois pour supprimer la diffusion d’images des manifestations pacifiques contre le confinement».

Pour les eurodéputés, «le fait que les entreprises puissent être prises en otage» par le régime chinois «devrait être un signal d’alarme pour les gouvernements occidentaux» et les conduire à légiférer afin d’encourager la relocalisation de production aujourd’hui faite en Chine.

Le Parlement européen a par ailleurs exprimé sa «profonde inquiétude face aux récentes révélations concernant la présence de postes de police chinois à l’étranger dans de nombreux États membres de l’Union et dans le monde» et a réclamé leur fermeture.

Il a appelé «à identifier et à fermer toute voie facilitant les campagnes de répression transnationale de la Chine, en particulier contre les membres de sa diaspora».

