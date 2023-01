China Suarez répond à cette question que tout le monde veut savoir : «je ne suis pas…»

Dans une publication sur son compte Instagram, China Suarez a répondu aux curiosités de ses followers et a surpris en évoquant son engagement supposé envers Rusherking.

Il y a quelque temps, lorsque l’actrice de 30 ans s’est rendue au Mexique avec le musicien et portait une bague identique à celle qu’il portait également . Immédiatement, les fans de rushina ont eu l’impression que le couple avait franchi l’étape suivante et s’était fiancé. Cependant, la déesse a tué toute illusion et a fait face aux versions. «Photo de la bague de fiançailles», lui ont demandé ses followers, et China Suárez n’a pas hésité à répondre : «Je ne suis pas fiancée, hehe», a-t-elle tiré.



Le moment où China Suárez a déclenché des rumeurs de fiançailles avec Rusherking est, lorsqu’elle a montré la surprise qu’il lui avait lui-même préparée comme cadeau du Nouvel An au Mexique. L’actrice a partagé une vidéo sur TikTok où vous pouvez voir le cadeau de Santiago. Le cadeau a des chocolats en forme de cœur et un bouquet de roses rouges.

«2023 a commencé avec beaucoup d’amour. Je t’aime», a écrit China Suárez dans le message qui est devenu viral en quelques minutes. Dans ses stories Instagram, l’actrice a partagé le cadeau que son petit ami lui a offert. «Je suis morte et je te parle depuis l’au-delà. Je t’aime tellement Rusherking». Ce à quoi le chanteur a répondu : «Je t’aime, c’est ce que tu mérites».