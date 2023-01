China Suárez provoque Wanda Nara après avoir réussi à le séparer de Mauro Icardi

China Suárez a été encouragée à commencer 2023 avec un pur changement. Ainsi, après avoir profité de belles vacances avec Rusherking à Playa del Carmen, l’actrice a misé sur un relooking total. Le résultat spectaculaire de son passage chez la coiffeuse a ébloui la moitié du monde et les commentaires ont explosé.

Quelques minutes après avoir publié une séquence de photos avec sa nouvelle image (extensions extrêmement longues, frange négligée et reflets caramel), la China a trouvé près de 700 000 cœurs et une pluie de petits messages. Et parmi les compliments figurait la comparaison avec Wanda Nara.

«Ufff» , a réagi son copain, amoureux. «Honnêtement, je pense que tu es la plus belle chose que j’aie jamais vue», a déclaré La Joaqui, hébété. «Écoutez, il y a de belles personnes, mais la Chine est à un niveau supérieur. Quelle folie», a écrit une autre personne, l’une des nombreuses qui ont souligné la beauté hégémonique de l’actrice.

Jusqu’à ce que quelqu’un se souvienne de Wanda Nara, son ennemi juré, qui a récemment été critiqué pour avoir exagéré avec des filtres et Photoshop sur ses photos. «Wanda à côté de toi est un haricot», fit remarquer quelqu’un. «Célibataire, Icardi n’aime pas ça», a lancé un autre, avec un petit emoji de feu.