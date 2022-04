Chiffre exorbitant : combien d’argent Barcelone recevra après avoir approuvé l’accord avec Spotify

Au cours des dernières semaines, il a été question de la négociation divulguée entre Barcelone et Spotify, une entreprise qui propose de la musique en streaming à tous ses utilisateurs.

Petit à petit, cet accord a progressé jusqu’à atteindre l’Assemblée Extraordinaire des Membres, où la mise en place de la marque en tant que sponsor principal du club a été votée.

Après deux heures de présentations et une conférence de presse pour répondre aux questions de toutes les personnes présentes, l’accord entre Barcelone et Spotify a été approuvé.

Dans l’institution blaugrana, 625 votes ont été enregistrés en faveur du nouveau parrainage, 49 autres contre et 27 votes blancs, il n’y a donc presque pas eu d’objection à l’intégration de la marque suédoise, car c’est une belle injection de capital pour le club.

La marque Spotify aura la priorité absolue au sein du club Culé, elle apparaîtra sur la poitrine des maillots des équipes premières masculines et féminines pour un total de 57,5 millions d’euros par an plus 2,5 millions supplémentaires en variables.

Cet accord se déroulera sur quatre saisons, pour lesquelles Barcelone obtiendrait un total de 240 millions d’euros.

D’autre part, le sponsor aura également une place dans les vêtements d’entraînement des deux équipes pendant trois saisons, pour lesquelles ils ajouteront 15 millions d’euros supplémentaires au total.

À son tour, et l’une des décisions les plus controversées, la marque changera le nom du stade de Barcelone pour l’appeler Spotify Camp Nou.

Celui-ci sera valable quatre saisons pour un total de 20 millions d’euros et pourra être renouvelé pour huit ans supplémentaires, pour 160 millions supplémentaires.

La joie de Laporta

Joan Laporta a prononcé un grand discours lors de l’Assemblée extraordinaire des partenaires pour pouvoir approuver l’accord avec Spotify.

A ces mots, il a reconnu que l’alliance avec la marque suédoise pourrait être le meilleur sponsor de l’histoire du football. «Cela surpasse tous les sponsors que le club a eu dans toute son histoire», a déclaré le président de Barcelone.

«Cela nous permettra de transformer les installations du club en une nouvelle expérience de divertissement. De plus, il redresse la situation économique difficile du club.

Ils nous ont choisis pour trouver des solutions, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie», a déclaré Joan Laporta, et a distingué la grande aide économique que signifie cet accord avec Spotify.