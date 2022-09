Chelsea : Thomas Tuchel, les raisons de son limogeage

Pour son premier match européen avec le FC Barcelone, Lewandowski a inscrit un triplé. Par la même occasion, il est devenu le premier jouer a inscrire un triplé avec trois équipe différentes en Ligue des Champions.

Le Polonais a été élu MVP du match et a été ambitieux avec ses objectifs et ceux de l’équipe. «Je me sens bien, la Ligue des champions est toujours spéciale. C’est important de rester concentré comme ça. Je ne pense pas encore au match contre le Bayern. Ce sera très difficile, mais nous sommes prêts», a-t-il déclaré.

Lewandowski, 34 ans, a porté son total pour le Barça à huit en cinq matchs depuis son transfert de 45 millions d’euros du Bayern Munich, tandis qu’il a également dépassé Karim Benzema pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions.