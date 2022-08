Chelsea : Thomas Tuchel a pris une grosse décision

Tout semble indiquer que la nouvelle idylle du footballeur barcelonais n’est pas temporaire.

Shakira et Gerard Piqué ont choqué le monde début juin en annonçant leur rupture après 12 ans de vie commune et deux enfants ensemble, Sasha et Milan. Depuis, plus de détails sur la séparation ont été révélés et récemment l’identité de la jeune fille de 23 ans qui est tombée amoureuse du footballeur.

Le week-end dernier, le joueur de Barcelone et Clara Chía Martí ont été surpris en train de s’embrasser pour la première fois en public lors d’un concert en Espagne et quelques jours plus tard, le magazine Hola! a partagé les premières photos du couple assistant à un mariage, qui ont été très commentées.

Tout semble indiquer que la relation entre le footballeur et sa nouvelle petite amie est plus formelle que beaucoup ne le pensaient, car comme nous vous l’avions déjà dit il y a quelques semaines, Clara Chía Martí a déjà eu l’occasion de rencontrer les enfants de Pique et Shakira.

Jusqu’à présent, les détails de ladite réunion n’étaient pas connus, cependant, après qu’un collaborateur du programme d’été de Telecinco ait assuré que Clara Chía avait rencontré les petits lors de la ‘Balloon World Cup’, le 3 juillet, la présentatrice, Adriana Dorronsoro, a nié cela version, assurant que la relation entre les mineurs et la nouvelle petite amie de leur père remonte à loin.

«Clara a rencontré les enfants de Piqué avant l’événement gamer… C’était surtout frappant que c’est vrai que les deux étaient très retenus parce qu’à ce moment-là on ne savait pas qu’ils étaient ensemble, il n’y avait aucun signe d’affection, mais que Clara était la seule qui était chargé de s’occuper des enfants», a-t-il expliqué.

Après avoir entendu son histoire, les autres présentateurs de télévision ont commencé à spéculer que Piqué pendant un certain temps et sans avoir besoin de dire la vérité à ses enfants, aurait pu planifier plusieurs rencontres entre eux et sa petite amie.

Depuis combien de temps Gerard Piqué et Shakira sont-ils séparés ?

Bien que les problèmes dans la relation entre Shakira et Piqué aient été révélés plus tôt cette année, tout semble indiquer que le couple est en crise depuis un certain temps, comme l’a expliqué la journaliste Marisa Martín-Blázquez dans ladite émission.

«Ils me nient que cela fait six mois, sinon qu’ils font un an, quand Shakira découvre l’infidélité, elle pense que c’est quelque chose de temporaire, ils parlent et promettent de renforcer leur relation», a-t-il mentionné.

Selon le communicant, une fois que Piqué a misé sur sa relation avec le Colombien, Clara aurait entamé une liaison avec un autre garçon, cependant, lorsque le footballeur l’a découvert, il les a séparés et a repris sa cour avec la jeune femme, quittant finalement Shakira.