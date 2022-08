Chelsea s’accroche à une star du PSG

Chelsea insiste t-il pour Neymar ? Bien que le mercato estival tend à sa fin, le club anglais semble toujours être intéressé par l’international brésilien, mais cela ne sera pas facile.

Malgré que son départ semble compliqué, la presse anglaise, notamment le Daily Mail, insiste sur la possibilité que Neymar finisse par signer à Chelsea. A tel point que le club parisien lui-même n’a pas hésité à qualifier cela de simple spéculation puisqu’il ne semble pas disposé à se séparer du Brésilien.

Chelsea serait disposé à renforcer davantage l’équipe de Thomas Tuchel et pourrait essayer de le signer, même si la vérité est que le temps presse car il ne reste qu’un peu plus d’un jour pour que le marché se ferme.

Les Bleus ont déjà dépensé 186 millions d’euros en signatures, auxquelles s’ajouteront bientôt 88 autres en raison de l’arrivée de Fofana, et avoir le transfert d’Aubameyang sur les rails. La vérité est que le PSG subit la pression du fair-play financier après avoir enchaîné trois ans avec des pertes de plus de 30 millions d’euros et le départ de Neymar libérerait l’un des plus gros jetons de l’effectif.