Chelsea : Romelu Lukaku bat un record négatif et laisse Thomas Tuchel sans réponse

Le capitaine du Barça, Sergio Busquets a souligné «l’efficacité» du Barça ce dimanche à Mestalla comme l’une des clés, sinon la plus, de la victoire du Barça contre Valence.

«Surtout en première mi-temps, nous avons été très efficaces et cela nous a donné le contrôle du jeu et le calme pour continuer à jouer, trouver des hommes libres, et nous avons fait un bon match en général», a-t-il déclaré.

De plus, le joueur de Badia a rappelé que «dans d’autres jeux, ne pas être efficace, a fait entrer les rivaux dans le jeu et aujourd’hui cela ne s’est pas produit».

Le capitaine de l’équipe du Barça a également fait l’éloge d’Aubameyang : «Il travaille très bien, il est arrivé avec un manque de minutes mais il en a», il a ajouté sa deuxième titularisation et «j’espère qu’il nous aide comme ça parce que c’est un grand joueur et c’est un luxe de l’avoir dans l’équipe après être arrivé libre».

Concernant le grand but de Pedri, il a également rappelé que «sans l’aide d’Aubameyang, peut-être que le gardien aurait pu l’arrêter».

Busquets a également expliqué que «Valence est très intense, ils jouent très bien le deuxième ballon, comme on l’a vu dans le but, mais après on a bien joué et on a été fidèle à notre style et on a fait un match très complet».

Réfléchissant déjà à l’objectif prioritaire, il a souligné que «nous affrontons tous les matchs avec la mentalité de grimper aux positions et en ce moment être dans les positions de Champions est l’objectif».