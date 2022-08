Chelsea insiste pour la signature de Pierre-Emerick Aubameyang

L’ancien joueur argentin et champion du monde en 1986, Jorge Valdano, s’est prononcé sur le retourné acrobatique de Messi et Cristiano Ronaldo qui fait actuellement l’euphorie sur les réseaux sociaux.

Bien que Messi soit son compatriote, il a souligné que CR7 a plus de mérite que Messi pour le travail qu’il lui a coûté pour laisser un héritage dans le football mondial. «Cristiano Ronaldo est un phénomène. Cela ressemble à une dégradation par rapport à Messi, que je définis comme un génie, mais soyez prudent car parfois un phénomène a plus de mérite qu’un génie», a déclaré Valdano dans un entretien avec TyC Sports.

se meten con la chilena de Messi, porque sacan la foto y cr7 salta más, pero no han visto el vídeo, que Messi se la pone solo. 35 años tiene y dicen que está acabado… aquí dejo el video… es jodido ser hater de Messi pic.twitter.com/lEJ9I5ED2K — _NormalMan🥊 (@_NormalMan) August 8, 2022

«Le génie est né et le phénomène se construit. Cristiano s’est même fait un nouveau corps, ce qu’il a fait a beaucoup de mérite, et il a enlevé plusieurs Ballon d’Or au génie», a ajouté Valdano. Les déclarations de l’Argentin Valdano interviennent au moment où le monde entier veut comparer le Cristiano à Messi qui a marqué un but avec le PSG en Ligue 1 contre Clermont le week-end dernier.