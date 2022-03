Chelsea en feu : «Il a déjà prévenu dans le vestiaire qu’il quittait le club…»

A 40 ans, il coïncide désormais en équipe nationale avec le fils d’un ancien coéquipier : la star suédoise Zlatan Ibrahimovic a avoué mardi avoir une certaine «panique» à l’idée d’une retraite prochaine.

Ibrahimovic ne sera pas jeudi dans le match de demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 que la Suède jouera contre la République tchèque.

Au cas où son équipe surmonte cet obstacle, le joueur milanais serait prêt pour l’éventuel match décisif face à la Pologne le mardi 29.

Sur l’avenir de sa carrière, Ibrahimovic a reconnu que la perspective de la retraite le mettait mal à l’aise. «J’ai cette petite peur de ce qui va se passer ensuite. Je sais que j’aurais d’autres possibilités, que j’aurai beaucoup d’offres. Mais cette adrénaline que j’ai sur le terrain, je ne la trouverai nulle part», a-t-il admis en conférence de presse.

«C’est pourquoi je panique autant. Je vais continuer le plus longtemps possible et m’amuser», a-t-il ajouté.

A côté d’Ibrahimovic se trouvait un nouveau venu dans l’équipe nationale suédoise, Anthony Elanga (19 ans), qui est précisément le fils de l’international camerounais Joseph Elanga, avec qui Zlatan a coïncidé au Malmö FF lors de la saison 2000-2001.