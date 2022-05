Chelsea a payé 41 millions d’euros et c’était une catastrophe : «Je m’en vais…»

C’est l’un des plus gros flops de l’histoire récente du Chelsea FC. L’un des plus chers aussi. Et c’est que le club londonien a payé 41 millions d’euros pour lui et n’a pas su rendre même la moitié de ce qui avait été investi sur le terrain.

Nous parlons de Danny Drinkwater, le milieu de terrain anglais, qui dit au revoir après avoir été contractuellement impliqué avec Chelsea pendant cinq ans.

Drinkwater était arrivé à Chelsea en septembre 2017 après cinq années spectaculaires au Leicester City Fc, avec lequel il avait remporté la Premier League 2015-16, l’un des grands jalons de l’histoire du tournoi anglais.

Cependant, rien n’était plus comme avant. Drinkwater a à peine pu jouer pour Chelsea lors de sa première saison, 2017-18, en partie à cause de blessures, qui l’ont tourmenté très régulièrement, retardant même ses débuts, qui n’ont eu lieu qu’en octobre 2017.

Il n’a disputé que 12 matchs pour le Premier ministre et de ces trois seulement étaient complets. Le pire, cependant, était encore à venir, car avec Maurizio Sarri comme DT lors de la campagne 2018-19, Drinkwater n’a rien joué.

Ainsi, une série de prêts a commencé en 2019 : Burnley FC, Aston Villa, Kasimpasa SK de Turquie et actuellement au Reading FC, à partir du second. Après avoir échoué à tous, désormais libre, il a dit au revoir à Chelsea :

«Mon temps à Chelsea est terminé. Je me sens très étrange en écrivant cela. Moi, le club et les fans sont très déçus du résultat, ce n’est pas le cas.» sans aucun doute. Le football est un sport fantastique, mais pour les deux parties, c’était une affaire qui a mal tourné.»

Drinkwater se sent coupable et ne le cache pas: «Aux fans de Chelsea, je m’excuse pour la façon dont cela s’est passé. J’aurais aimé être vu sous mon meilleur jour dans ce maillot en train de faire ce que j’aime. Tout le meilleur.» On ne sait pas quel sera son sort.