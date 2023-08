«Chaque fois que j’étais proche, je lui disais…», Yaya Touré fait de révélation sur Lionel Messi

Yaya Touré a partagé le vestiaire avec Lionel Messi pendant trois saisons au FC Barcelone. Le milieu ivoirien a vécu à ses côtés l’un des plus beaux moments de sa carrière sportive.

Yaya Touré n’hésite pas à affirmer que Messi est le meilleur coéquipier qu’il a côtoyé et aussi l’adversaire le plus coriace qu’il ait eu dans sa carrière professionnelle.

«Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Messi. L’adversaire le plus coriace ? Messi aussi (rires). Nous (Man City) avions joué contre lui en UEFA Champions League.

Quand je l’ai approché, je lui ai dit : ne me dribble pas parce que mon père, mon frère, ma famille me suivent devant les gradins», a déclaré Yaya Touré à Rio Ferdinand sur BTSport.

Le quadruple lauréat du prix du meilleur joueur africain de l’année a révélé que Lionel Messi avait annoncé à quel joueur il donnerait un petit pont avant le début de chaque entrainement.

«Avant, il disait dans le vestiaire : Je vais faire un petit pont pour tel ou tel joueur. Chaque fois que j’étais proche de lui, je lui disais : non, non, s’il te plaît, pas moi. Messi et Ronaldinho, c’est pareil, ils te disent : si tu t’approches trop près, fais attention à toi, je te le mets entre mes jambes et j’y vais. C’est très rapide. Il peut changer sa décision très rapidement», a avoué la légende de Man City, Yaya Touré.