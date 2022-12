Cette photo de Lionel Messi efface la visibilité de Cristiano Ronaldo et sa femme

Ce dimanche, Lionel Messi a remporté le titre qu’il rêvait tant dans sa carrière professionnelle : la Coupe du monde. Pour commémorer l’événement historique, la star du PSG a partagé un carrousel de photos sur son compte Instagram qui bat un record incroyable.

Les photos d’un tel événement, historique pour le football mondial, ont eu un succès sans précédent sur le réseau social, ajoutant près de 53 millions de likes, pour devenir l’image sportive avec le plus grand nombre de réactions de l’histoire. Elle se rapproche de l’image la plus populaire sur instagram.

L’image de l’œuf prise par Serghei Platonov publiée sur Shutterstock avec le titre «œufs isolés sur fond blanc», publiée le 14 janvier 2019, compte 56,1 millions de likes, tandis que celle de Messi compte déjà 52 millions 850 000 likes.

De plus, cette image a dépassé la photographie la plus populaire de la carrière de Leo Messi, qui était de la Copa América 2021 au stade Maracana et a atteint 32 millions de likes. Elle était une composition de la star argentine et de Cristiano Ronaldo, qui était sponsorisée par la marque internationale Louis Vuitton.

L’image sportive la plus populaire de l’histoire appartenait à Cristiano Ronaldo et sa femme Georgina qui ont dépassé les 32,7 millions de likes lorsqu’ils ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux.