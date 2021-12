Cette mère enceinte assassinée s’est efforcée à rester en vie pour accoucher et identifier le tueur

L’entraîneur culé a surpris tout le monde en plaçant Jordi Alba avec un faux intérieur, comme Guardiola l’avait déjà fait à plusieurs reprises avec Dani Alves.

Depuis l’arrivée de Xavi Hernandez Creus sur le banc du FC Barcelone, l’équipe semble plus confiante et courageuse, malgré le fait qu’elle a encore un long chemin à parcourir pour essayer de jouer comme cette célèbre équipe de Josep Guardiola.

La vérité est que l’entraîneur culé a déjà commencé à suivre les traces de son ancien entraîneur et lors de la dernière date contre Elche, il a fait un changement de tactique qui a étonné et ému plus d’un supporter blaugrana.

Selon le journal Marca, Jordi Alba est apparu lors du match contre Elche en jouant comme un faux intérieur, atteignant la deuxième ligne à plusieurs reprises et occupant des positions très concentrées à la surprise de tous.

Cas similaire à celui réalisé par Pep avec Dani Alves, un ailier qui a généré le jeu à l’intérieur, qui a été un soutien constant dans le jeu combinatoire.

Le propre entraîneur d’Elche, Francisco, a déclaré lors de la conférence d’après-match : «Ils ont mis Jordi Alba à l’intérieur et c’est une situation que nous n’avions pas sous contrôle et ils nous ont rattrapés. C’est pourquoi nous avons changé le système à la 7e minute».

Il a ajouté: «en première mi-temps, il a eu suffisamment d’occasions pour condamner le match, mais ce changement de tactique a été mortel pour nous.»

Quelle est l’innovation la plus folle de Guardiola en tant que DT

Sans aucun doute, la plus grande folie de Guardiola en tant qu’entraîneur s’est produite au Bayern Munich, lorsqu’il a joué plusieurs fois, il a décidé de dépasser l’équipe à tel point qu’il a terminé plusieurs minutes avec seulement deux défenses centrales. Jouer avec Alaba et Lahm comme une sorte de voie, ne laissant que Boateng et Dante à l’arrière.