Cette jeune mère de trois enfants atteinte d’un cancer du sein très agressif se bat et appelle à l’aide

Jay-Z était au Royaume-Uni mercredi 6 octobre pour assister au BFI London Film Festival au Royal Festival Hall du Southbank Centre. L’apparition de Hov à l’événement était pour soutenir The Harder They Fall, le prochain film Netflix qu’il a produit, qui, selon lui, est un véhicule important pour la représentation des Noirs dans les films occidentaux.

«Juste pour nous voir représentés, vous savez, avec beaucoup de films que nous ne nous sommes pas vus dans les westerns, comme si nous n’existions pas», a-t-il déclaré à PA Media. «C’est presque étrange, les gens pensent que c’est comme une caricature, qu’ils jouent des rôles, mais ils ne jouent pas des rôles.»

Il a ajouté: «Ces noms comme Stagecoach Mary, tous les acteurs, ils ont vraiment existé à cette époque, alors voyez-nous simplement représentés et voyez que nous avons des voix. Il y avait tellement de villes que les gens ne connaissaient pas, alors apporter des histoires intéressantes sur grand écran et aussi éduquer, chaque fois que vous pouvez le faire, c’est juste une bénédiction.

Beyoncé a également assisté à l’événement aux côtés de son mari et a publié des photos de la nuit sur Instagram.

Sur le tapis rouge, JAY-Z a eu une réponse pleine d’esprit lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait monter à cheval – tout comme il avait besoin que les acteurs le fassent à l’écran. «Je peux conduire une Porsche», a-t-il plaisanté. «Il a de la puissance.»

Avec Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, Delroy Lindo et Lakeith Stanfield, The Harder They Fall est le premier film de Jeymes Samuel, également connu sous le nom de The Bullitts.

Le producteur/réalisateur est connu pour ses collaborations avec Jay Electronica et Yasiin Bey, ainsi que pour avoir travaillé sur l’album de la bande originale de The Great Gatsby en 2013 aux côtés de JAY-Z.

«J’ai la chance que [JAY-Z] soit l’un de mes amis les plus proches», a déclaré Samuel à Shadow & Act en juin. «Travailler avec Jay, c’est comme respirer. C’est littéralement comme respirer. C’est un très bon collaborateur. Il croit vraiment à la collaboration et à tout rassembler. Ce que le public ne sait pas et ce qui le surprendrait, c’est à quel point il est versé dans tous ces différents aspects de l’art.

Il a poursuivi: «Donc, même lorsque j’écris le script, je vais tout le temps faire des allers-retours avec lui. Je serai coincé sur une scène particulière, et il aurait en fait vécu quelque chose comme ça dans la vraie vie et me conseillerait sur le résultat ou sur la motivation du personnage.

The Harder They Fall devrait sortir le 22 octobre, avec une chanson collaborative entre JAY-Z et Kid Cudi arrivant également dans le cadre du film.