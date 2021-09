Cette jeune fille de 19 ans qui se marie avec un homme de 89 ans se vante parce qu’elle recevra seule son héritage

Il est difficile de raisonner en amour et il est encore plus difficile de choisir la personne dont on tombe amoureux. En revanche, la différence d’âge dans le couple reste encore un sujet tabou.

Le couple dont il s’agit dans ce témoignage est celui d’un homme de 89 ans et d’une jeune femme de 19 ans qui semblent tout à fait heureux. Cependant, il semble que l’amour de cette dernière se contredit par son désir de recevoir l’héritage de l’homme.

La différence d’âge dans un couple est souvent pointée du doigt et fait l’objet de nombreux stéréotypes. Si cela reste généralement un préjugé, il semble que le cas d’Olivia C. Stone, confirme cette idée reçue.

Une femme de 19 ans qui a épousé un homme de 89 ans par «amour» mais dont les véritables intentions, relayées par Newsner, font réagir.

Une différence d’âge de 70 ans

Lee R. Hopkins, un homme âgé de 89 ans, a rencontré Olivia, qui était son aide-soignante dans une maison de retraite. La jeune femme s’occupait de lui alors qu’il était atteint de démence et ce au point qu’il ne se souvenait pas de son nom. Cependant, les deux ont fini par se marier.

Deux ans avant ce nouvel épisode de la vie de Lee, celui-ci avait perdu sa femme dans un accident de voiture et le seul enfant qu’il avait était décédé avant ce triste événement.

L’amour d’Olivia n’était que du politiquement correct

Comme le montrent les images, Olivia semble particulièrement heureuse de son mariage. En effet, on la voit dans sa belle robe blanche, heureuse et prête à partager sa vie avec Lee. Néanmoins, la jeune femme a rapidement finit par montrer sa véritable motivation.

Ayant fait face à des critiques sur les réseaux sociaux concernant sa relation avec le vieil homme, Olivia a riposté en déclarant qu’elle avait épousé Lee exclusivement par amour. Cependant, certains de ses messages publiés sur Twitter ont levé le voile sur des contradictions qui ont choqué les internautes.

En effet, dans un tweet qu’elle a partagé en privé avec ses proches, on la voit dévoiler sa véritable ambition. Celle de s’emparer de tous les biens de l’homme.

Voici ce que dit le message : «Je n’arrive pas à y croire. Lee a tellement d’argent. Bon sang, moi qui était littéralement une sans-abri auparavant».

Si la cupidité d’Olivia n’est pas un cas isolé, d’autres couples vivent le grand amour malgré une conséquente différence d’âge. Pour preuve, l’histoire d’amour entre Milijana Bogdanovic, 21 ans et Milojko Bozic, 74 ans.

Mais ce n’est pas tout. Dans un autre tweet, Olivia propose un rendez-vous à un homme en lui suggérant que Lee pourrait bien décéder avant Noël. Suite à quoi, elle lui formule une demande claire : «Alors, quand je serai devenue veuve, est-ce que tu me voudras ?».

Depuis, Olivia s’est hâtée de supprimer son compte Twitter mais le temps qu’elle le fasse, ses messages avaient déjà fuité sur la toile. Les internautes ont par la suite exprimé des critiques en s’adressant directement à la maison de retraite pour examiner plus en détails le cas de l’adolescente.

Si Lee s’est fait amadouer par la jeune femme, certains hommes font preuve de moi s de générosité. C’est le cas de cet homme qui a brûlé une grande somme pour ne pas la donner à son ex-femme après le divorce.

L’argent : le nerf de la guerre dans le couple ?

Tandis qu’il est vrai que l’argent joue un rôle non négligeable dans le couple, l’obsession autour de celui-ci ne ferait que compromettre une vie amoureuse. Jason Carroll, professeur de vie familiale à l’Université Brigham Young, explique «Certains attachent plus d’importance à leur bien-être matériel qu’à l’état de leur couple. Parfois, les gens se trompent sur ce qui est réellement important au sein du couple».

En l’occurrence, dans le cadre d’une étude menée par Jason Caroll, celui-ci conclut que les couples ne résistent pas longtemps quand ils vouent un culte à l’argent ou aux biens matériels.

Aussi, une jeune femme peut préférer faire sa vie avec un homme plus âgé car pour elle, cela pourrait être «un gain de temps», comme l’explique Alice de Lara, thérapeute de couple. La spécialiste évoque ainsi la dimension matérielle de ce type d’union qui est justifiée par le désir de se stabiliser rapidement.

«Une femme de 25 ans qui est avec un homme de 45 ans a plus de chances de bénéficier d’un confort matériel rapidement que si elle était avec un homme de 25 ans qui doit faire ses preuves professionnellement» indique-t-elle. D’autre part, certaines femmes ne peuvent être satisfaites qu’avec un homme plus âgé.