Cette femme avertit : «si un homme vous viole à cause de votre tenue vestimentaire…»

Sergio Canales, milieu de terrain du Real Betis, a déploré la défaite de son équipe au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid (2-1) dans un match qui, selon lui, a manqué «de plus de culot devant» pour marquer un point.

«Nous savons à quel point il est difficile de jouer contre le Real Madrid, le meilleur d’Europe en ce moment. Nous voulions qu’ils soient mal à l’aise, nous y sommes parvenus, plus ou moins, et peut-être avons-nous manqué de plus de culot à l’étage ; ce que nous étions Nous sommes venus pour gagner et nous repartons tristes ; Nous avons joué un grand match», a-t-il valorisé dans Movistar +.

«Ce Madrid n’a besoin de rien pour gagner. Il peut sembler qu’il n’est pas dans le jeu et à deux reprises, le jeu est terminé. Nous avons essayé de contrôler leurs contre-attaques car, comme vous le dites, c’est une équipe très physique», a-t-il commenté.

Sergio Canales a envoyé un énorme message à Karim Benzema, laissant clairement entendre qu’il méritait le Ballon d’Or.

«Si Karim Benzema est le meilleur joueur du monde ? Oui, pour moi, il l’est aujourd’hui. Benzema fait beaucoup de différences et ça se voit. Le Real, en tant que club et au vu de son effectif, est incroyable, mais Benzema apporte un plus énorme», a estimé le milieu de terrain du Betis.