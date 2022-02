«C’était un génie sur le terrain et encore…», Ibrahimovic s’enflamme pour un français

L’actrice de «Friends» déplore sa tentative de poursuivre la jeunesse éternelle. «Je n’avais pas réalisé que j’avais l’air bizarre avec les injections», dit-elle.

Courteney Cox, l’actrice qui a donné vie à l’inoubliable Monica dans ‘Friends’, a accordé une interview au magazine ‘Sunday Times Style’ où elle parle en toute sincérité de ses multiples retouches esthétiques.

L’Américaine de 57 ans déplore sa tentative de poursuivre la jeunesse éternelle et la met sur le compte de la forte pression que subissent de nombreux artistes à Hollywood.

L’actrice principale de tubes comme «Cougar Town» dit qu’il lui a fallu plusieurs années pour réaliser à quel point elle avait l’air «bizarre» avec tant de retouches cosmétiques qui ont changé son visage.

«Il y a un moment où tu réalises que tu changes et que tu parais plus vieux. J’ai essayé de chasser la jeunesse pendant des années. Et je n’avais pas réalisé que j’avais l’air vraiment bizarre avec des injections et des changements sur mon visage que je ne changerais jamais maintenant.»

«Un jour, quelqu’un vous dit : ‘Tu vas bien, mais tu pourrais utiliser une injection de comblement ici et là’. La première fois, vous partez heureux parce que c’est à peine perceptible, mais ensuite vous répétez et répétez jusqu’à ce que vous vous voyiez sur une photo et que vous disiez : «c’est terrible»», dit-elle.

Ainsi, Courteney Cox raconte qu’elle regrette d’avoir défiguré son visage pour devenir quelqu’un qu’elle n’est pas. «J’ai commencé par des injections de Botox, puis d’autres traitements jusqu’à ce que je réalise que je devenais folle et que j’ai décidé d’arrêter», dit-elle. «Il faut vieillir naturellement», ajoute-t-elle.

Adepte des cosmétiques naturels

A partir de ce moment, l’actrice a voulu remédier à cette «folie» qui avait signifié tant de démarche esthétique. Il y a quatre ans, Courteney Cox a décidé de se débarrasser de tous ses produits de comblement facial au profit de cosmétiques naturels.

«Je suis une putain de produit. J’essaie n’importe quoi. Il n’y a rien de mal à avoir presque 60 ans. Le temps passe si vite !», conclut-elle.