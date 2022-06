C’était un désastre et en plus il a déclaré : «Nous méritions de gagner la Ligue des Champions…»

Il a passé des semaines à parler avant la finale de la Ligue des champions, ciblant toujours le Real Madrid et avertissant qu’il se vengerait de la défaite lors de la finale de 2018.

«Nous avons un résultat en attente.» Cependant, lors de cette finale de 2022, Mohamed Salah a fait un travail pire qu’il y a quatre ans et s’est retrouvé plus endetté qu’auparavant.

Ce qui est inhabituel, c’est que, quelques jours après la défaite à Paris contre Madrid, Salah insiste sur le fait qu’ils méritaient de gagner le match : «Nous méritions de gagner, nous avons eu plus d’occasions. J’en ai eu deux ou trois assez clairs, mais Thibaut Courtois a fait des arrêts incroyables . C’est son boulot, le Real Madrid l’a embauché pour ça. C’était sa nuit», a-t-il déclaré à France Football.

Salah a joué les quelque 90 minutes mais pendant une bonne partie du match, il n’a pas été vu. Ce n’est qu’à la fin qu’il en a eu une très claire que, comme il le dit lui-même, Courtois l’a recouverte.

Avant, il y avait très peu d’Egyptiens qui, lors de matches décisifs, en 2022, se sont retrouvés endettés. La bonne chose, si vous voulez, c’est l’éloge qu’il a rendu à Benzema , avec qui il est en compétition pour le Ballon d’Or :

«Non seulement il se considère comme un buteur né, mais il influence tous les aspects du jeu de son équipe, il veut être considéré comme le meilleur footballeur du monde.»

Et en parlant du Ballon d’Or, Salah n’y a pas manqué non plus et a même postulé, même s’il a reconnu avoir un désavantage :

«La défaite contre Madrid est un désavantage, même si j’ai joué un bon match en finale. ne pas enlever tout ce que j’ai réalisé ces derniers mois, il faut attendre le vote du jury. Si je ne suis pas Ballon d’Or en 2022, je ferai tout pour être le prochain»