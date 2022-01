C’était le premier rendez-vous de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : «Je devais y aller…»

«Soy Georgina», la docu-série sur la vie de l’Espagnol le plus suivi sur Instagram, est disponible sur Netflix à partir de ce jeudi 27 janvier.

Que c’était à l’extérieur de Gucci (le magasin où elle travaillait) où ils se sont rencontrés, nous le savions tous. Ou presque tous. Que le «clic» entre eux soit né de ce premier instant avait été révélé par les protagonistes eux-mêmes dans ces premiers fragments du documentaire que «Netflix» partage depuis des semaines.

Un documentaire qui, dès ce jeudi 27 janvier, à l’occasion des 28 ans du mannequin, est disponible sur la plateforme.

Maintenant, en plus, ils ont pu connaître tous les détails de leurs premiers rendez -vous de la bouche de Georgina elle-même : «J’ai commencé à le fréquenter chez Gucci et un jour il m’a écrit qu’il avait un événement qu’il allait être. Et je lui ai dit oui que ça m’arriverait. J’ai passé toute la journée à penser à ce que j’allais porter, comment j’allais me coiffer. Quand je suis arrivé je l’ai vu très beau, je me souviens de ce que lui et moi portaient», commença Jaca.

«On a trinqué avec une coupe de champagne et j’ai dû aller au dîner d’entreprise. Je n’avais envie de rien, mais il fallait que j’y aille. Mais c’était bien parce que ça nous a laissé sur notre faim», poursuit-il en expliquant.

Pourtant, tout n’était pas rose au début : «Il avait beaucoup de matchs, ce qui est arrivé à mon père et j’étais absent et triste. Un jour, nous nous sommes rencontrés lors d’un autre événement, il était avec ses amis et son frère. Et il m’a dit : ‘Gio, tu veux venir dîner et j’ai pensé que le moment était venu’», dit-il.

«J’étais très excité et sur le chemin du restaurant, nos mains se sont heurtées et j’ai eu l’impression que ces mains étaient avec moi depuis longtemps et quand nous nous sommes de nouveau heurtées, nous les avons prises. C’étaient des mains familières, qui s’adaptaient parfaitement. Nous sommes allés dîner, je suis rentré chez moi et mon cœur… pum pum», raconte-t-il à propos de leur première sortie ensemble.

«Le moment le plus super spécial était un samedi. Je mourais d’envie de le voir et d’être avec lui, mais je ne voulais pas lui écrire. Il m’a écrit après le match et, bien sûr, je ne l’ai pas dit. lui que j’avais tout préparé, je lui ai dit que j’étais assis à la maison et que j’allais dormir. Il a dit : «Veux-tu dîner ? et je lui ai dit : ‘Ok’. J’avais déjà dîné. Il est venu me chercher à la maison. Nous sommes arrivés chez lui. Il avait sa purée, ses légumes, son poulet et j’ai dîné comme n’importe quelle dame», explique l’influenceur ‘.

C’est alors que son truc a commencé à prendre forme : «Il venait après le boulot me chercher. Il venait parfois en Bugatti. Mes collègues hallucinaient. J’arrivais en bus et je repartais en Bugatti…», se souvient Rodríguez.

Et c’est alors que la star portugaise a également commencé à la voir comme quelqu’un pour toujours : «Quand nous nous sommes serrés la main, c’était un moment unique… C’était une fille mature super intéressante et j’ai commencé à devenir accro. C’était la voiture que j’avais avait, je ne pouvais pas aller avec un autre. Le début de la relation super sympa. Au fil du temps, j’ai senti qu’elle était la femme de ma vie», a-t-il avoué.