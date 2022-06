C’était le nouveau Kaka, Barcelone l’a payé 14 millions, il n’a pas joué une minute et maintenant il joue…

Au cours de la saison, le FC Barcelone a investi 14 millions d’euros dans Keirrison de Souza Carneiro, alors milieu offensif de la Sociedade Esportiva Palmeiras, puisqu’il a été appelé pour être le nouveau Ricardo Izecson dos Santos Leite, mieux connu sous le nom de Kaka, mais sa carrière a fini par être tronqué et joue actuellement dans une ligue régionale aux États-Unis.

Keirrision est apparu comme une jeune promesse à Coritiba et après 2 ans, il a été signé par Palmeiras et avec seulement six mois à Verdao, il a été vendu à Barcelone pour 14 millions d’euros avec le surnom d’être le «nouveau Kaka».

Dans le club culé, il n’a joué aucun match et a été transféré à la Fiorentina, Santos, Cruzeiro et Coritiba jusqu’à ce qu’il soit libéré et signé définitivement à Coritiba.

Il a ensuite émigré au Portugal où il a signé pour Londrina Esporte Clube et plus tard pour Futebol Clube de Arouca.

Au cours de la saison 2017/18, il est retourné à Coritiba où il n’a disputé que 5 matchs, plus tard, il a de nouveau passé six mois à Londrina et un an au Centro Sportivo Alagoano.

Actuellement, à 33 ans, la comparaison avec Kaká est loin derrière et il évolue dans une ligue régionale aux États-Unis dans les Palm Beach Stars.