C’était la réaction inattendue de Dani Alves après la victoire du Real Madrid

Dani Alves est, sans aucun doute, l’un des joueurs les plus expérimentés et les plus influents de l’équipe du FC Barcelone, car, en plus d’avoir une carrière plus que remarquable dans le football international, le Brésilien a également un grand sentiment d’appartenance envers l’équipe et son histoire.

Malgré le fait qu’Alves soit très apprécié par les fans de Blaugrana, ses derniers mots ont suscité beaucoup de polémiques et un certain dégoût, alors que l’ailier de 38 ans évoquait la récente victoire remportée par le Real Madrid, le plus grand rival de son équipe. Manchester City de Pep Guardiola.

Il s’avère que Dani Alves a suscité l’indignation de ses fans après avoir reconnu que les derniers exploits du Real Madrid ne sont pas le fruit de la chance, car l’équipe a travaillé très dur et a remporté les matchs les plus difficiles basés sur le sacrifice et la hiérarchie.

«Amis du football. Comme dans la vie, il n’y a pas de chance dans le football. Soit vous dominez le jeu, soit le jeu vous domine. Ah, que serait le football sans les Brésiliens ?», a écrit Dani sur ses réseaux sociaux, où il recevait toutes sortes de messages. Des réponses des fans de Barcelone et du Real Madrid.

Dani Alves gagne le salaire le plus modeste d’Espagne

Malgré son âge avancé, Dani a toujours les conditions nécessaires pour jouer dans l’élite, il a donc mis de côté ses ambitions économiques et a rejoint l’équipe du FC Barcelone pour collaborer dans un moment difficile en échange d’un salaire symbolique, car son salaire est le minimum autorisé. par la Liga,

Dani Alves gagne la modique somme de 155 000 euros par mois en échange de ses précieuses contributions au club qu’il aime, car, en plus d’être performant sur le terrain, la présence de l’équipe dans le vestiaire est très inspirante pour les jeunes joueurs, qui le voir comme un exemple à suivre.