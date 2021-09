C’était la réaction de Kendall Jenner à la découverte de la deuxième grossesse de Kylie

Jeudi après-midi, le chanteur anglais, Elton John, a annoncé qu’il devait annuler la tournée de concerts qu’il avait prévu de faire cette année et la reporter à 2023 pour des raisons de santé.

Sir Elton John a écrit une déclaration qu’il a partagée sur Twitter dans laquelle il a informé le public et les médias qu’il devait reprogrammer sa tournée de concerts «Farewell Yellow Brick Road» en Europe et en Angleterre en 2021 et reportée à 2023 après avoir subi un accident.

«C’est avec une grande tristesse et beaucoup de chagrin que je suis obligé de reporter les dates de 2021 de ma tournée européenne et britannique à 2023», a déclaré John.

Qu’est-il arrivé à Elton John ?

Le compositeur de 74 ans aurait fait «une chute spectaculaire sur une surface dure» et souffre depuis «de douleurs et d’inconfort considérables à la hanche».

Le chanteur a expliqué: «Malgré un traitement intensif de physiothérapie spécialisée, la douleur n’a cessé de s’aggraver et m’amène à avoir des difficultés de mobilité. On m’a recommandé de me faire opérer le plus tôt possible pour retrouver une forme physique et m’assurer que je ne Je n’ai pas de complications à long terme», explique Elton.

Elton John a assuré qu’il suivrait «un programme de physiothérapie intensif», qui «assurera une récupération complète et un retour à la mobilité sans douleur». Il a également remercié le public et les fans pour leur compréhension et leurs bons voeux.

Cependant, le chanteur a finalement confirmé qu’il participerait à Global Citizen, une organisation caritative le 25 septembre, car il ne veut pas mal paraître avec l’organisation.

«Il n’y a que cinq chansons et c’est une tâche physique différente des exigences d’agir pendant près de trois heures chaque soir lors d’une tournée et de voyager entre les pays», a-t-il déterminé.