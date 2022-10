«Cet arbitre et la VAR ont commis trois erreurs contre le Barça, voici»

L’affrontement entre l’Inter Milan et Barcelone hier soir a été semé de controverses suite à certaines décisions discutables prises par l’arbitre et le VAR. Le match s’est finalement terminé 1-0 en faveur des Nerazzurri. Lors d’une émission, un ancien arbitre espagnol est revenu sur les faits en fustigeant l’arbitre du match.

L’ancien arbitre de match de la Liga, Eduardo Iturralde, est apparu sur le programme El Larguero de Cadena SER après le match et a souligné les trois erreurs majeures commises par l’arbitre Slavko Vincic et son équipe lors de l’Inter Milan contre Barcelone.

Première erreur : la main de Denzel Dumfries

Selon l’ancien arbitre, le penalty non accordé à Barcelone alors que la balle a touché la main d’un défenseur de l’Inter Milan Denzel Dumfries était une énorme erreur des officiels du match mardi soir.

L’action était aussi clair que le jour, mais ni l’arbitre, ni le VAR ne l’ont considéré comme une faute méritant d’accorder un penalty à Barcelone. Contrairement à d’autres incidents plus tôt dans le match, l’arbitre n’a même pas été invité à consulter le moniteur au bord du terrain non plus.

Deuxième erreur : la poussette de Lewandowski

Iturralde ajoute ensuite que le Barça s’est vu refuser un autre penalty lorsque l’attaquant vedette Robert Lewandowski a été poussé au sol dans la surface de réparation de l’Inter Milan par l’un des défenseurs des hôtes. L’affaire n’a pas été réfléchie par l’arbitre et n’a pas non plus été examinée par le VAR.

Troisième erreur : l’agressivité de Hakan Calhanoglu sur Sergio Busquets

Une autre énorme erreur commise par les arbitres mardi soir, selon Iturralde, est de ne pas donner de carton rouge au buteur de l’Inter Hakan Calhanoglu.

Le meneur de jeu turc a renversé Sergio Busquets avec un défi téméraire qui méritait au moins un examen plus approfondi. Mais l’arbitre s’est contenté de donner juste un carton jaune et la VAR n’est pas intervenue.

Outre les trois erreurs susmentionnées, les Catalans ont également eu un but marqué par Pedri pour une main accidentelle d’Ansu Fati, bien qu’il aurait dû être maintenu selon les dernières règles de la FIFA. Ayant eu un goût amer après le match, Barcelone devrait déposer une plainte officielle auprès de l’UEFA concernant l’arbitrage de mardi soir.