Cet ancien joueur du Barça s’explose : «l’Europe est pleine de racistes»

Gerard Piqué a refusé de rendre les 15 Grammys à son ex-femme Shakira. Le joueur de 35 ans et la star colombienne sont officiellement séparés depuis juin dernier.

C’est une séparation à laquelle personne ne s’attendait et pourtant. Entre Shakira et Gérard Piqué, c’est bien du passé. Les deux ex avaient passé douze années ensemble. De leur amour sont nés deux enfants, Sasha et Milan.

Cependant, le samedi 4 juin 2022, les deux stars ont annoncé leur rupture dans un communiqué publié par l’agence de communication de la chanteuse.

«Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension», avaient-ils ainsi déclaré.

Selon les informations du journal espagnol La Razon, les récompenses sont exposées dans un bureau de Kosmos, une société que possède le défenseur. Et Shakira a déjà averti son ex-mari qu’elle voulait récupérer ses Grammys, ce dernier ferait silence radio.

Cette information a fait grand bruit sur la Toile et des internautes, choqués par cette révélation, ont tweeté qu’ils étaient prêts à s’introduire dans le bureau afin de récupérer ce qui a été durement gagné par Shakira. On espère bien évidemment qu’il ne s’agit que de belles paroles. En-tout-cas, les fans de la chanteuse ont fait part de leur soutien.