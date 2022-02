«C’est une insulte, si Neymar ne nous respecte pas, on ne veut pas de lui ici…»

Le Brésilien avait assuré qu’il aimerait continuer à jouer au football aux États-Unis. «J’ai très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison… C’est un championnat court, tu as trois ou quatre mois de vacances (rires).»

Il y a quelques jours à peine, Neymar a avoué que ses plans pour la dernière partie de sa carrière incluaient de jouer pour une équipe de la Major League Soccer.

Apparemment, les responsables de la réalisation de la MLS ne semblent pas enthousiastes à l’idée d’accueillir l’attaquant. Le ton des déclarations a sûrement été décisif pour Don Garber, commissaire de la MLS, pour avoir clairement indiqué que, dans son plan, Ney n’est pas le bienvenu.

«Nous n’avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière parce qu’il a décidé qu’il voulait se retirer tôt de la MLS.

S’ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et respecter notre ligue et ses fans, on ne veut pas d’eux en MLS.

On veut que notre histoire soit celle de jeunes joueurs qui viennent ici en début ou en pleine carrière», a-t-il affirmé avant de citer le Suisse Xherdan Shaqiri (30 ans) ou le Brésilien Douglas Costa (31 ans) comme exemples à suivre.

S’il parvient à remplir le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain, Neymar pourrait partir aux USA à 34 ans. Aujourd’hui, c’est un âge auquel un footballeur qui a pris soin de son physique et qui a eu de la chance avec des blessures peut encore être compétitif.