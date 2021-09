«C’est une dame tiraillée par ses doutes» : la mère de Cédric Jubillar piégée par une émission de voyance

«Extrêmement perturbée» par la possible implication de son fils dans le meurtre de sa belle-fille, Nadine Fabre a échangé avec un médium d’une radio régionale pour essayer d’y voir plus clair. Elle a fait l’erreur de dire qu’elle était «persuadée» que Cédric Jubillar était «coupable».

Elle avait simplement besoin de se livrer. Nadine Fabre, la mère de Cédric Jubillar, a partagé jeudi 16 septembre ses inquiétudes quant à la possible implication de son fils dans la disparition de Delphine Jubillar, sa belle-fille de 33 ans, introuvable depuis le 16 décembre 2020. Ce jour-là, elle contacte l’émission «100% voyance» de la chaîne radio «100% radio» et demande à être mise en relation avec une voyante.

L’émission n’est pas en direct, ce qui rassure Nadine Fabre, qui demande s’il est possible de ne pas être enregistrée. «Ma cliente a clairement demandé avant l’enregistrement de ne pas être enregistrée et diffusée», confirme auprès du Figaro Me Jessica Chefaroudi, l’avocate de Nadine Fabre.

Mais l’échange entre la voyante et Nadine Fabre est enregistré, et, lors de la discussion, la mère du mis en cause s’épanche auprès de la voyante, se disant «persuadée» que son fils, actuellement mis en examen pour «meurtre sur conjoint», est «coupable».

«J’aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu’on puisse lui offrir une sépulture décente», confie-t-elle à la radio. Quelques jours plus tard, malgré sa demande expresse de non-diffusion, des extraits ont été publiés dans un article par la rédaction web de «100% radio».

«Atteinte à la vie privée»

Après quelques jours de réflexion, le média décide de réaliser un «traitement journalistique» de cette information, nous précise «100% radio», qui publie ce mercredi 22 septembre un article contenant les propos tenus par Nadine Fabre lors de sa séance avec le voyant.

«Certes, nous nous sommes engagés à ne pas diffuser la bande sonore, en revanche, nous ne nous sommes pas engagés à ne pas publier des extraits avec une analyse», explique au Figaro Bruno Vidal, l’un des deux auteurs de l’article.

La raison de cette publication ? «Ces propos ont un intérêt journalistique important : Nadine Fabre a dit deux fois qu’elle était persuadée que son fils était coupable. Si cette affaire doit un jour être audiencée par une cour d’Assises, c’est un élément qui peut compter», poursuit le journaliste, qui assure avoir, avant la publication de l’article, contacté l’avocate de Nadine Fabre, «pour avoir un contrepoint».

La pénaliste a conclu un accord avec la radio : en échange de la non-diffusion de cet enregistrement, Nadine Fabre s’est engagée à accorder un entretien exclusif à «100% radio». «Ce document est, pour une radio régionale comme nous, un document en or. En faisant le choix de ne pas diffuser cet audio, nous avons pris une décision forte», estime «100% radio».

Lors de ce second entretien avec, cette fois-ci, un journaliste, Nadine Fabre se rétracte et assure s’être «calmée» depuis son entretien avec la voyante : «je laisse le soin à la justice de faire son métier», confie-t-elle.

«A-t-elle réellement changé d’avis ou a-t-elle été briefée par son avocate ? Personnellement je vois juste une dame tiraillée entre son amour pour son fils et sa difficulté à croire à son innocence», commente Bruno Vidal qui, au lendemain de cet entretien, publie un article avec des extraits de l’émission «100% voyance».

Contactée par Le Figaro, l’avocate de Nadine Fabre dénonce un «procédé déloyal». «C’est un enregistrement qui relève de la fraude et qui est une atteinte à la vie privée», affirme Me Chefaroudi, qui «réfléchit actuellement à attaquer ce média en justice pour atteinte à la vie privée».

«On s’est servi de la souffrance d’une personne pour faire du clic. Qu’elle soit convaincue de la culpabilité de son fils ou non n’a aucun intérêt pour l’enquête. C’est simplement une dame dont le fils est en prison et qui a perdu sa belle-fille. Elle était extrêmement perturbée ces derniers temps par l’intervention dans la presse du géniteur de Cédric Jubillar. Elle a juste cherché des réponses à ses questions», insiste-t-elle, nous indiquant qu’une réaction de sa part viendra «dans les jours qui suivent».

L’avocat de Cédric Jubillar, Me Jean-Baptiste Alary, a, lui, également souligné auprès du Figaro qu’il s’agissait d’une «violation de discussions privées» ayant eu lieu alors que Nadine Fabre était «en position de faiblesse».

Lors du second entretien accordé à la radio locale, la principale intéressée a, elle, estimé que son entretien avec la voyante n’était qu’une «bouteille à la mer».