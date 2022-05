C’est un vrai gentleman : il a pleuré inconsolable et Vinicius a fait ça…

Le Real Madrid, déjà champion et leader inatteignable, jouait au calendrier de la 36e journée du championnat d’Espagne 2021-22 contre Levante, qu’il a battu 6-0 et décrété la relégation en deuxième division. L’équipe valencienne était très engagée et ce match contre les champions et finalistes de la Ligue des champions semblait impossible.

Non seulement cela, car une «formation» Vinicius Jr. et Benzema ont détruit la défense Granote. Le Français a marqué un but et aidé Vinicius Jr dans l’un des trois, qui a également servi le but du Français. Mais au-delà des buts, il y a le respect du rival. Cela a été démontré par Vinicius Jr. après le match.

Au milieu de l’interview qu’il faisait à un José Luis Morales en larmes pour avoir perdu la catégorie, Vini s’est approché du capitaine et l’a salué en guise de consolation, un grand geste devenu viral sur les réseaux sociaux.

«Tout d’abord, je voudrais remercier nos fans, ils nous ont toujours accompagnés, mais malheureusement nous n’avons pas été à la hauteur, non», a assumé Morales et ajouté que «nous les footballeurs sommes les principaux coupables», brisant un peu cela mythe selon lequel l’entraîneur est le grand responsable.

Levante UD a le défi la saison prochaine de revenir dans l’élite pour la saison 2023-24.