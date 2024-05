C’est pourquoi Meghan Markle refuse que le roi Charles offre un cadeau d’anniversaire à son fils Archie

Hier, 6 mai, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, le prince Archie, a fêté son cinquième anniversaire. Cette date spéciale ne passera pas inaperçue, puisque le duc et la duchesse de Sussex ont prévu une grande fête. Cependant, un conflit est apparu au sujet d’un éventuel cadeau que le roi Charles a l’intention d’offrir au petit Archie.

Selon des informations récentes, il a exprimé son désir d’envoyer un cadeau au petit garçon en l’honneur de son anniversaire. Il existe deux possibilités pour faire parvenir ce cadeau au petit garçon : l’une consiste à faire appel à une société de courtier qui l’enverra directement à la résidence actuelle de Meghan, et l’autre consiste à le lui remettre personnellement lors d’une prochaine rencontre avec le prince Harry.

Cependant, des sources proches de la duchesse ont révélé que l’ancienne actrice américaine n’est pas d’accord avec le fait que le roi Charles offre un cadeau à son fils. Meghan estime que le monarque ne s’est pas intéressé au bien-être de son fils au fil des ans et qu’il n’est donc pas approprié qu’elle reçoive un cadeau de sa part aujourd’hui.

Ce désaccord a provoqué des tensions dans les relations entre l’épouse du fils cadet du roi et la famille royale britannique. Bien que le prince Harry entretienne toujours un lien étroit avec son père, la position de Meghan a été claire quant à la protection de son fils et son désir de le tenir à l’écart des conflits familiaux.

Malgré cette situation, le roi Charles doit rencontrer son fils cadet dans les prochains jours, et l’on pense que le cadeau pour Archie sera présenté lors de cette rencontre. Il sera intéressant de voir comment la situation évolue et si Meghan Markle change d’avis sur la question.

Bien que la raison exacte de ce refus n’ait pas été révélée publiquement, on suppose qu’elle est liée au manque de soutien et d’intérêt que Meghan estime que la famille royale a manifesté à l’égard de son fils dans le passé. Ce désaccord a créé des tensions supplémentaires dans la relation déjà compliquée entre Meghan Markle et la famille royale britannique.