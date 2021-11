«C’est parce que Mendy est africain et sénégalais», Habib Beye tacle France Football

Après la cérémonie du ballon d’or lors de laquelle Donnarumma a remporté le prix du meilleur gardien, le consultant de Canal + Habib Beye a taclé France Football pour avoir classé Édouard Mendy en deuxième position.

Le portier italien a terminé juste devant le gardien sénégalais des blues de Chelsea, Edouard Mendy. Un classement et une récompense imméritée selon Habib Beye qui n’a pas caché sa colère sur le plateau de la chaîne Canal +.

Pour Beye, ce trophée revenait normalement et sans hypocrisie à Mendy. Il a donc poussé un gros de gueule. Selon le coach de Red Star, Donnarumma a été récompensé sur un mois de compétition pendant que le gardien de Chelsea a été impeccable toute l’année avec son club.

«La saison de Mendy dans sa globalité est bien plus aboutie que celui de Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan qui n’est pas mauvaise. Et je pense qu’Edouard Mendy a fait une meilleure saison en plus avec la ligue des champions. Pourquoi on valorise une Euro qu’une ligue des champions? Qu’est ce que l’année exceptionnelle? L’année exceptionnelle, c’est 12 mois, ce n’est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire que c’est l’euro, c’est une année exceptionnelle. C’est sur 12 mois et sur cette durée, Edouard Mendy est le meilleur gardien d’Europe, il n’y a pas de débat», a fustigé Beye.

Ensuite, lorsqu’on lui demandé de savoir pourquoi Edouard Mendy est à la 2e place?, il répond : «Parce qu’il est africain et sénégalais. Et sa sélection ne rayonne pas comme l’Italie peut rayonner comme aura médiatique dans tout ce que cela représente. Aujourd’hui, on considère et il y’a même des entraineurs qui le disent “la CAN est un petit tournoi “, toutes ces choses là qui font que l’on ne reconnait pas un international africain ou polonais, parce qu’on en a parlé pour Lewandowski», a-t-il fulminé pour finir.