C’est officiel : le Real Madrid a déjà confirmé son premier renfort pour la saison prochaine

Le Real Madrid a clôturé une excellente saison sous la houlette de Carlo Ancelotti, après avoir été sacré champion de la Supercoupe d’Espagne en Liga et de l’UEFA Champions League. De même, il cherchera à se renforcer au mieux pour la saison prochaine pour pouvoir maintenir le niveau et l’améliorer encore plus

Il y a quelques instants, une rumeur qui courait depuis quelques semaines est devenue officielle. Antonio Rudiger est devenu la première recrue du Real Madrid pour la saison prochaine, en tant que joueur libre, après n’avoir pas renouvelé son contrat avec son équipe, Chelsea en Premier League. Ainsi, l’ équipe merengue assure une autre hiérarchie de défenseur central pour affronter les compétitions et plus de remplacement, face à d’éventuelles rotations pour cause de blessure ou pour les raisons qu’Ancelotti juge nécessaires.

«Je suis fier d’annoncer que je vais rejoindre le Real Madrid. Je suis très excité par tous les défis qui m’attendent et j’ai hâte de jouer mes premiers matchs pour ce grand club», ont déclaré le défenseur central allemand après son transfert à Madrid devient officiel.

Ainsi, le Real Madrid signe un champion d’Europe centrale pour la deuxième année consécutive, après le transfert de David Alaba la saison dernière.

L’ancien défenseur de Chelsea a été champion d’Europe avec l’équipe de Londres lors de la saison 2020/21, au cours de laquelle il a précisément battu l’équipe blanche en demi-finale, avant de battre Manchester City en finale.

Comment il s’intègre dans le schéma d’Ancelotti

Le défenseur central allemand a l’habitude de jouer dans une ligne de trois défenseurs centraux. Dans le schéma de Thomas Tuchel, c’est habituel, et il a servi de bouchon gauche dans cette ligne.

Un inconvénient pour son avenir est qu’Ancelotti est habitué à n’aligner que quatre défenseurs (deux défenseurs centraux), mais il pourrait toujours jouer aux côtés de l’Autrichien David Alaba.

Il n’est pas confirmé s’il sera le partant, car cette propriété sera contestée avec Eder Militao et David Alaba, deux défenseurs centraux qui se sont bien établis cette saison, principalement le Brésilien qui n’avait auparavant pas été en mesure d’établir une équipe fiable.