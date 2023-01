C’est officiel, il quitte le Barça et signe à l’Atlético !

L’Atlético de Madrid a officiellement annoncé ce vendredi la signature de l’attaquant Memphis Depay pour deux saisons et demie, jusqu’au 30 juin 2025, après l’accord pour son transfert conclu mercredi dernier avec Barcelone.

L’attaquant néerlandais sera désormais à la disposition de Diego Simeone pour ses débuts ce samedi face à Valladolid au stade Metropolitano.

Une fois la visite médicale passée et il a rejoint l’entraînement tout au long de jeudi, il ne restait plus que les derniers papiers et l’annonce protocolaire des clubs pour la confirmation complète de son transfert à l’Atlético, qui a eu lieu à 14h00 lorsque l’entité rojiblanca a publié l’accord sur ses réseaux sociaux et son site officiel. Le joueur sera présenté cet après-midi à 18h00 au stade Metropolitano.