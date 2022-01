«C’est mon milieu de terrain à la retraite préféré», Haaland zappe Zinedine Zidane

«Si vous pouviez jouer avec un footballeur à la retraite, qui serait-ce ?», a-t-on directement demandé à Erling Haaland, lorsqu’il a complété une dynamique de questions rapides avec le journaliste Alexis Nunes pour ESPN FC.

Et bien qu’il aurait pu choisir un attaquant, l’androïde norvégien s’est retrouvé avec l’un des meilleurs milieux de terrain de ces derniers temps.

Bien sûr, contrairement à la plupart des joueurs de sa génération, qui mettent généralement en avant Xavi Hernández, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo ou Steven Gerrard lorsqu’ils parlent d’idoles au milieu de terrain, Haaland est parti avec la capacité de buteur de l’éternel Frank Lampard.

«Si je pouvais jouer avec un footballeur à la retraite ? Frank Lampard», a répondu l’ancien Salzbourgeois, dans des propos (2020) qui sont recueillis dans le compte officiel d’ESPN FC.

La réponse d’Erling peut en surprendre plus d’un, mais la réalité est que Lampard est un footballeur légendaire.

En tant que milieu de terrain, il a marqué plus de 300 buts officiels, est devenu le meilleur buteur de tous les temps de Chelsea et a battu le record du milieu de terrain le plus performant de la Premier League.

Le 9 du Borussia Dortmund a sûrement basé son choix sur la façon dont Drogba, un pur avant-centre, a fait quand il a partagé avec Lamps.