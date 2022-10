«C’est ma dernière…», Lionel Messi vient de confirmer une terrible nouvelle

La décision de Wanda Nara de se séparer semble déjà prise de manière irrévocable, mais Mauro Icardi ne serait pas d’accord. En fait, ce week-end, le footballeur s’est envolé pour Buenos Aires avec l’intention de surprendre la femme d’affaires et de recréer le lien. Pourtant, et selon des sources proches du couple, la rencontre semble s’être soldée par un scandale.

Selon Guido Záffora, le couple aurait eu une forte traversée avant le voyage du footballeur. «Icardi est arrivé pour recomposer. Il est maintenant en Turquie», a expliqué le journaliste.

«Wanda ne savait pas qu’Icardi était arrivé en Argentine, cela m’est confirmé de l’intérieur. Elle est surprise de son arrivée. Tôt le samedi matin, il y a une discussion, la discussion existe», a-t-il ajouté.

Pour tenter une médiation entre les parties, Wanda a appelé Ana Rosenfeld, son avocate et amie. «C’est elle qui essaie de persuader Icardi que ce n’était pas le lieu, ce n’était pas le moment et c’était tôt le matin, pour qu’il revoie la situation. C’est alors que Wanda décide d’aller chez elle à Santa Bárbara», a expliqué Guido.

«Elle lui dit ‘reste ici au Château Libertador et j’irai’. Il y a d’autres versions qui disent que c’était un scandale là-bas, qu’il y a eu des cris, mais je ne suis pas au courant. Mais qu’il y a eu une montée de voix d’Icardi», a-t-il assuré.

«Wanda est triste, elle ne passe pas un bon moment. Elle sent qu’il s’agit d’une séparation et qu’elle doit s’occuper de ses filles et de ses fils d’une manière ou d’une autre car les enfants de Maxi sont également là. La séparation lui coûte car elle a une affection inconditionnelle pour Mauro. Elle a tout fait pour qu’il ait ce contrat avec Galatasaray», a-t-il déclaré.

«Icardi est intense parce qu’il ne veut pas signer le divorce, il ne veut pas signer le papier du divorce et cela inquiète Wanda», a conclu Záffora.