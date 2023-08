C’est l’impolitesse de la sœur de Cristiano envers Georgina Rodriguez qui a ruiné l’amitié

Selon les médias portugais, le geste laid de la sœur de Cristiano envers le mannequin et la femme d’affaires a été mal qualifié par le couple CR7.

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se sont révélés être l’un des couples les plus stables du monde du divertissement et du sport, puisqu’en plus de partager plusieurs années ensemble, entre hauts et bas, comme toute relation, ils ont dû affronter des moments très difficiles l’année dernière après la perte d’un de leurs jumeaux, une situation qui les a sans doute rapprochés.

Malgré le fait qu’ils se soient montrés très forts face à l’adversité, il semble que la famille de l’athlète portugais ne serait pas très contente de la relation qu’il entretient avec la mère de ses enfants, comme en témoigne la sœur de Cristiano qui n’hésita pas à lui demander une impolitesse envers Georgina.

Selon les informations rapportées par les médias portugais, Elma, soeur du CR7, aurait lancé un indice fort à la femme d’affaires en ne l’invitant pas à l’événement qu’elle organise chaque année : Madeira Fashion Designers, puisque, au lieu d’avoir le partenaire de son frère, elle a préféré la présence d’une ex-petite amie de «El Bicho», Merche Romero.

Non seulement la belle-sœur de Georgina était la seule à préférer la compagnie de cette femme, on dit que la mère de Cristiano a également rejoint ce plan, et a soutenu l’invitation de sa fille à son ex-belle-fille à l’événement, quelque chose qui a été vu dans les photos qu’ils ont supprimées de leur compte, où ils sortent tous les deux ensemble et heureux après s’être retrouvés.

Le journaliste Adriano Silva dit que cette situation aurait mis Georgina Rodriguez mal à l’aise et a affirmé qu’il s’agissait d’un coup très bas qui a ruiné l’amitié que Jaca aurait offerte à la famille de son partenaire.

Ce serait un autre facteur pour lequel Georgina éloigne la famille du père de ses filles, car elle n’a jamais été traitée avec respect et cette action de sa belle-sœur l’a montré très clairement.