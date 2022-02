«C’est les deux attaquants les plus compliqués que j’ai affrontés…», Arturo Vidal

«Le joueur qui vous a donné le plus de travail pour marquer ?», a-t-on demandé à Arturo Vidal dans une interview qu’il a accordée à Mundo Deportivo. C’était à l’époque où le chilien commençait son aventure dans le football espagnol avec le FC Barcelone.

Et bien qu’à cette époque il se soit déjà mesuré à des figures très spéciales comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Kylian Mbappé, le milieu de terrain historique chilien a mentionné deux attaquants légendaires.

Il les a affronté en tant que rivaux mais aussi, il les a eus comme coéquipiers au plus haut niveau.

«Le joueur que j’ai eu le plus de mal à marquer ? (Lionel) Messi et le second (Franck) Ribéry», a répondu Vidal dans des propos (2018) recueillis sur la chaîne YouTube que possède Mundo Deportivo.

Il a affronté Ribéry en Bundesliga, en DFB Pokal, en Ligue des champions de l’UEFA et en Serie A en Italie. Quant à Messi, il l’a vu comme un rival direct sur de très grandes scènes comme les finales de la Copa America et de la Coupe d’Europe.